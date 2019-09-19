Faiz indi, piyasa canlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini dört buçuk yıl aradan sonra ilk kez temmuz ayında 425 baz puan indirmesi ekonomide nasıl etki yapacağı konusunda tüm tarafların gündem konusu haline gelmişti. Merkez Bankası’nın bu adımı, aynı şekilde eylül ayında yapılacak faiz indirimi için de merak konusu oldu. Merkez Bankası, 12 Eylül’de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 325 baz puan indirerek yüzde 24 seviyesinden 16.50’ye çekti.



Hamle etkili oldu



Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü.



Kamu bankalarının ihtiyaç, konut ve ticari kredilerde yaptığı faiz indirimlerini özel bankalar da izlediler. Bu faiz indirimlerinin bireysel ve ticari kredi kullananların taleplerine etkisi ise yavaş yavaş görülmeye başlandı.



Genel olarak ekonomi çevresi geçen yıl yüzde 30’lara varan faizlerin şu günlerde yüzde 16’lara düşmesinin çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.



Olumlu sinyaller var



Faiz indiriminin bir başka olumlu etkisi ise son aylarda büyük sıkıntı yaşayan otomotiv sektöründe görülüyor.



Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel, yaptığı açıklamada “Nisan ayına baktığımızda otomotiv pazarında bir hareketlenme söz konusu. Satışlarda tüm pazar genelinde bir artış var” ifadesinde bulunmuştu.



Merkez Bankası’nın bu iki faiz indirimi kararından sonra piyasada çok ciddi bir hareketlenme olmasa da canlanmanın başladığını ifade eden bankacılar, bireysel olarak ihtiyaç ve konut kredilerinde talep artışının olduğun, ancak ticari kredilerde talebin güçlü olmadığını belirtiyorlar.



Dış kaynak beklentisi



Bankacılık kesimi, başta konut sektörü olmak üzere otomotiv ve beyaz eşya olumlu sinyallerin gelmeye başladığını ifade ederken, bir bankacı şöyle konuştu:

“Merkez Bankası’nın iki faiz indiriminden sonra kamu bankaları bu indirimi destekleyecek faiz indirimlerinde bulundular. Özel bankalar da bu indirimleri aynı oranda olmasa da takip ederek faiz indirimleri gerçekleştirdiler. Şimdi yavaş yavaş piyasada bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak bu çok güçlü, süper bir canlanma diyemem. Öncelikle bireylerin ihtiyaç kredisi taleplerinde artış oldu. Fakat ticari kredilerde talep çok düşük. Çünkü üretim yok, ihracat destekli gidiyoruz. Ticari kredi talebinde de artış olması için Türkiye’ye dışarıdan paranın gelmesi lazım. Bireylerin döviz hesaplarını bozmaları için de bir durum söz konusu değil.”



Bankacılar pozitif



Bankacıların görüşlerini doğrulayan ilk hareket, faiz indiriminin konut sektöründe yaptığı olumlu yansımada görüldü. Kamu bankalarının başlattığı 0.99 kampanyasının da etkisiyle ağustos ayında konut satışlarında yüzde 5 artış oldu. Bankacılar, asıl olumlu rakamların eylül ayı sonu itibariyle görüleceğini belirtiliyorlar.



Son faiz indirimi ile birlikte aralarında Türkiye İş Bankası, Akbank, Deniz Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Kuveyt Türk de bulunduğu özel bankalar konut kredisi faizini 1.17 kadar indirmişti. Sektörün beklentisi, konut satışında hedef olan 1 milyon konut satışının yıl sonunda gerçekleşmesi yönünde.



Bu gelişmelerinden umutlanan bankacılar, faiz indirimi ile birlikte kredi talebinde artış bekliyor. Konut kredisi faizlerinin yüzde 2’ye ulaşması nedeniyle bankalara kredi talebi yok denilecek kadar azalmıştı.

TEB’den bir indirim daha geldi



Geçen hafta konut kredisi faiz oranını yüzde 1.20’ye indiren Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime gitti. TEB, faiz oranını yüzde 1.15’e düşürdü. Böylece TEB, uygun fiyatlamayla kredi veren bankalardan biri oldu.



TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1.15’e düşürdüklerini belirterek, “Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor” açıklamasını yaptı.

