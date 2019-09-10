Faizler düşüyor evde hareket var

Her yıl okulların açılmasıyla birlikte ciddi bir artış yaşayan konut satışlarında bu hafta sonu büyük bir hareket bekleniyor. Ağustosta kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99’a çeken hamlesiyle başlayan satışların artarak devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, okulların açılmasıyla tüketicilerin tamamen emlak alımı fırsatlarına yoğunlaştığına dikkat çekti. Bu sayede konut almak ya da yatırım yapmak isteyenlerin, firmaların mevcut kampanyalarıyla birlikte daha uygun koşullarda ev sahibi olabileceği vurgulandı. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Yılların trendi bize gösteriyor ki, okul açılınca sektörde de hareket başlar. Faiz indirimiyle başlayan satıştaki artışların bu hafta sonundan itibaren çok iyi seviyelerde devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise, sektörün bir süre boyunca konut kredisi ve mevduat faiz oranları nedeniyle hareketsiz kaldığını anlatırken, faiz oranlarının düşüşüyle hem Türkiye ekonomisinde, hem de inşaat sektöründe canlanmanın kendisini gösterdiğini kaydetti. Yetgin, “Konut talebi her zaman yüksek. Konuta erişim açısından da pek çok fırsat oluştu” değerlendirmesini yaptı.

Kredi kullanımı artıyor

Sektör temsilcileri, emlak yatırımı yapanların bir kısmının, perşembe günü Merkez Bankası’ndan çıkacak faiz kararına yoğunlaştığını belirtirken, yılın son çeyreğinin konut satışlarına büyük bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Konut kredisi kullanım oranı da uzun aradan sonra yeniden artışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların konut kredisi talebine daha çok karşılık verdiği görülüyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut piyasasındaki hareketin daha hissedilir hale geleceğini söyledi. Elmas, “Uzun zamandır durma seviyesine gelen satışlar, kamu bankalarının faiz indirimi ile ağustosta çok iyi duruma geldi. Konut kredisi kullanım oranı 24 ay sonra artışa geçti. Konut almak için her türlü kolaylık tüketiciyi bekliyor. Türk ekonomisi, en kötüyü geride bıraktı. 3. çeyrekte önemli bir büyüme göreceğiz” dedi.

‘Özel bankaları bekliyorlar’

1 Ağustos’ta kamu bankalarının konut kredisi faizini yüzde 0.99’a çekmesiyle birlikte; hem bankalarda, hem de kredileri tek çatı altında toplayan internet sitelerinde yoğunluk oluşmuştu. Hangikredi.com CEO’su Oray Durmazoğlu, benzer yoğunluğunun devam ettiğini belirtirken, faizlerin yüksek olduğu dönemde sisteme girenlerin azaldığını, mevcut dönemde yüzde 50 artış gösterdiğini söyledi. Durmazoğlu, “Bir grup tüketici ise sadece özel bankaları tercih ediyor. Bu nedenle şu anda onlar özel bankaların faiz indirimlerini bekliyor. 12 Eylül’de beklenen faiz indirimiyle birlikte özel bankaların yüzde 1.10 seviyesinin altına kadar düşen oranlarda konut kredisi vermesini bekliyorlar” dedi.

Faizi yüzde 1.20 yaptı

Ev sahibi olmak isteyenlerin taleplerini ertelemesinin ilk nedeni olan konut kredisi faiz oranlarında düşüş de devam ediyor. Yaklaşık 20 gün önce özel bankalarda konut kredisi oranı en düşük yüzde 1.36 seviyesinde iken, dün itibariyle bu oran 1.20 oldu. Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1.20’ye düşürdü. Yine özel bankaların pek çoğu, konut kredisi faizlerini yüzde 1.29 seviyesine çekerek, konut talebine cevap vermeye devam ediyor.