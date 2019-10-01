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    HaberlerEkonomiFitch petrol fiyatı tahminlerini değiştirmedi
    01.10.2019 - 08:17 |

    Fitch petrol fiyatı tahminlerini değiştirmedi

    Fitch Ratings, brent petrolü için 2019 ve 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini değiştirmedi.

    Fitch petrol fiyatı tahminlerini değiştirmedi

    Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına yönelik saldırının bu tür tesislerin kırılganlığının altını çizdiğini belirten Fitch, ancak OPEC+'nın arzı regüle edecek ve global piyasalarda ciddi bir arz fazlası olmasını engelleyeceğini öngördüklerini vurguladı.

    Fitch, bugün yayınladığı global ekonomik görünüm raporunda brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini Haziran raporunda olduğu gibi 65 dolar/varil olarak ifade etti.

    2020 yılı için ortalama fiyat tahminini de 62,5 dolar/varil olarak koruyan Fitch, brent petrolü için fiyatın uzun vadede ortalama 57,5 dolar olacağını da öngördü.

      Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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