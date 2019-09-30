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    HaberlerEkonomiFitch, Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü
    30.09.2019 - 14:28 |

    Fitch, Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

    Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

    Fitch, Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

    Fitch Ratings, not indiriminin Körfez bölgesinde artan jeopolitik ve askeri gerilimi yansıttığını belirtirken, "Suudi Arabistan'ın notunun düşürülmesi, Ülke'nin ekonomik altyapısının tırmanan jeopolitik risklere karşı kırılganlığı konusunda değerlendirmenin revize edilmesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

    Kredi notunun düşürülmesinin Suudi Arabistan'ın bütçe ve dış ödemeler dengesinde kötüleşmenin devam etmesini de yansıttığını belirten Fitch, ABD ve Suudi Arabistan'ın İran ile daha derin bir çatışma içine girmeleri riski bulunduğunu da vurguladı.

      Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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