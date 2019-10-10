GEMSS 2019 30 Kasım’a kadar açık

Mimarlık alanı içinde bina tasarımı ve üretiminin yanı sıra geçici mekan tasarımları, ürün tasarımı, araştırma, yayın, eğitim gibi farklı pratikleri temsil eden; Türkiye’deki mimarlık kültürüne pratik, akademik ve sanatsal anlamda çok yönlü katkı sağlayan mimarların bir araya getirildiği GEMSS 2019 sergisi günümüz mimarisine dair kapsamlı bir manzara çiziyor.

‘Şeffaf bir duruş’

Sergi tasarımını Dilara Tekin Gezginti ve Sanja Jurca Avcı üstleniyor. Sergiyi değerlendiren Dilara Tekin Gezginti, “Mimarların seçki başvurusunda kullandıkları, 1 ya da 2 projelerini sundukları paftalar; seçki sürecinde yer alan temsil ürününü ziyaretçiyle paylaşmak adına şeffaf bir duruş ortaya koydu” dedi.