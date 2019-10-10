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    HaberlerEkonomiGEMSS 2019 30 Kasım’a kadar açık
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    GEMSS 2019 30 Kasım’a kadar açık

    Türkiye’de geleceğin mimarisine yön verebilecek 40 yaş altı 14 mimarın yer aldığı ‘Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi’nin kapanış tarihi yoğun ilgi nedeniyle 30 Kasım’a ertelendi. 6 Eylül tarihinde The Circle’da açılan sergi, seçkide yer alan 14 mimarın üretimlerini paftaların yanı sıra obje, maket, video ve eskiz gibi yaratıcı öğelere yer vererek yansıtıyor.

    GEMSS 2019 30 Kasım’a kadar açık

    Mimarlık alanı içinde bina tasarımı ve üretiminin yanı sıra geçici mekan tasarımları, ürün tasarımı, araştırma, yayın, eğitim gibi farklı pratikleri temsil eden; Türkiye’deki mimarlık kültürüne pratik, akademik ve sanatsal anlamda çok yönlü katkı sağlayan mimarların bir araya getirildiği GEMSS 2019 sergisi günümüz mimarisine dair kapsamlı bir manzara çiziyor.

    ‘Şeffaf bir duruş’

    Sergi tasarımını Dilara Tekin Gezginti ve Sanja Jurca Avcı üstleniyor. Sergiyi değerlendiren Dilara Tekin Gezginti, “Mimarların seçki başvurusunda kullandıkları, 1 ya da 2 projelerini sundukları paftalar; seçki sürecinde yer alan temsil ürününü ziyaretçiyle paylaşmak adına şeffaf bir duruş ortaya koydu” dedi.

     

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