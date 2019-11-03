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    HaberlerEkonomiGoogle, Fitbit’i 2.1 milyar dolara aldı
    03.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Google, Fitbit’i 2.1 milyar dolara aldı

    ABD’li teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit’i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Google, Fitbit’i 2.1 milyar dolara aldı

    Google’ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, anlaşmayı şirketin bloğundan duyurdu. Anlaşmayla Google, Fitbit hisselerinin tamamı için 2,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

    Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olacak. Kalp atış hızı, adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı. Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Google, “Wear OS” adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.

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