Google, Fitbit’i 2.1 milyar dolara aldı

Google’ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, anlaşmayı şirketin bloğundan duyurdu. Anlaşmayla Google, Fitbit hisselerinin tamamı için 2,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olacak. Kalp atış hızı, adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı. Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Google, “Wear OS” adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.