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    HaberlerEkonomiGüneydoğu'nun ihracat şampiyonu halı sektörü
    09.09.2019 - 10:42| AA

    Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu halı sektörü

    Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin ocak-ağustos dönemindeki ihracatında 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarla halı sektörü ilk sırada yer aldı.

    Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu halı sektörü

    Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİP) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB'de ihracat rakamları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

    GAHİP Başkanı Ahmet Kaplan, burada yaptığı konuşmada, halı sektörünün Güneydoğu Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olduğunu belirterek, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,4'lük artışla 121 milyon 908 bin dolarlık, ocak-ağustos döneminde ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

    Kaplan, 12 aylık süreçte 142 ülkeye halı satıldığına işaret ederek, Orta Doğu ülkelerinin ilk, ABD'nin ikinci, Avrupa Birliği ülkelerinin de üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

    Halı ihracatında birinci sırada Gaziantep'in bulunduğunu aktaran Kaplan, "Halı sektörümüz elbette günün 24 saati üretimini sürdürmektedir. Bir tarafta yenilikçi ürünler ve tasarımlarla dünya pazarlarında etkinliğini artırmaya çalışırken diğer yandan da millileşme yolunda önemli adımlar atılması için büyük çabalar göstermektedir." ifadelerini kullandı.

    Hedef pazarlar olarak belirlenen ülkelerle ilgili ön analizler yaptıklarını, heyet çalışmalarını da bu analizlere göre şekillendirmek ve sonuç almak istediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

    "Hedef pazar analizleri konusunda daha önce Singapur, Malezya ve Endonezya hakkında bir çalışma yapıldı ve sektörle paylaşıldı. Avustralya pazar araştırmamızı tamamladık ve yine sektörün bilgisine arz ettik. Çok yakında Güney Kore ve Japonya, ardından da İngiltere özelinde bir toplantı ile bu pazarlar hakkında da bilgi ve bulgularımızı sektörün kullanımına sunacağız. Benzer şekilde her yıl 4 ayrı ülke veya ülke grubu ile bu analizlerimizi sürdürmek ve sektörün istifadesine sunmak istiyoruz."

     

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