Hakkari'den İran ve Çin'e 13 yılda 1 milyon 300 bin ton maden ihracatı

Maden rezervi açısından ülkede önemli bir potansiyele sahip Hakkari'de, iş adamı İsmet Ölmez'in 2006'da kurduğu tesis, kentin dünyaya açılan penceresi oldu.

Olgunlar köyü yakınında birkaç iş makinesiyle üretime başlayan tesis, kısa sürede büyüyerek yüzlerce kişinin evine ekmek götürmesini sağladı.

İşçilerin yerin metrelerce altından çıkardığı kurşun ve çinkonun, son teknolojiyle donatılan fabrikada yapılan ayrıştırma işleminden sonra yurt dışına pazarlandığı tesis sayesinde kentin ihracatı da sürekli artan bir ivme yakaladı.

13 yılda 1 milyon 300 bin ton madenin İran ve Çin'e ihraç edildiği tesis hem Hakkari'nin ekonomisinin gelişmesine hem de istihdamın artmasına büyük katkı sundu.

"Bir kepçeyle başladık"

İş adamı Ölmez, AA muhabirine, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle iş adamlarının bölgede yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi.

13 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Ölmez, "Bir kepçeyle başlamıştık. Şu anda 120-130 makine var. Bölgede 600'e yakın işçi çalıştırıyoruz. Terörden en çok mağduriyetin yaşandığı Hakkari'de iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Buradan kazandığımız parayı da bölgede değerlendiriyoruz." dedi

Bölge şartlarının zor olduğunu anlatan Ölmez, çıkardıkları madenin yüzde 80'ini İran'a, bir kısmını da Çin'e sattıklarını ifade etti.

"İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum"

Hakkari'de zengin maden yataklarının olduğunu dile getiren Ölmez, "Burada 12 kilometrelik bölgede çalışıyoruz. İzabe tesisinin kurulması için başvuru yaptık. Bu tesis ülkemizde kurulursa madeni dışarıda değil de ülkemizde külçe haline getirebiliriz. Bu da bizim ekonomimize olumlu katkı yapar." diye konuştu.

Devletin verdiği desteklerin yatırımın gelişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Ölmez, şunları kaydetti:

"Burada 1 milyon 300 bin ton üretimimiz oldu. Kimseye borçlu kalmıyoruz. Hakkari gibi terörden en fazla zarar gören bir ilde ülkemize, ekonomimize belirli miktarda döviz çekebiliyorsak, bu parayı da bölgede harcıyorsak, burada Hakkarili işçileri çalıştırabiliyorsak, ay başında maaşlarını verebiliyorsak iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Modern bir tesisimiz var, üretimimiz başarılı şekilde devam ediyor."

"İzabe tesisleri kurulmalı"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş da dünyanın en büyük 3. çinko yataklarının kentte bulunduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin bölgede 15 yıldır araştırma yaptığını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Burada hem güvenlik hem de coğrafi şartların zorluğu nedeniyle maden ocakları geç açılıyor. Çıkarılan maden İran'a gönderiliyor. Onlar da işleyip çok daha pahalıya bize satıyor. Burada izabe tesisi kurulursa bu değer kaybolmaz. Yurt dışına ihraç edilen maden hem kentimize, hem bölgemize hem ülkemize büyük katkı sağlıyor. Bu işten elde edilen kazanç kentin ekonomisine hareketlilik kazandırıyor. Buradaki maden firmaları ciddi anlamda istihdam da oluşturuyor. Bu da kentimiz için oldukça önemli bir durumdur."