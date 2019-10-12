Halkbank’tan KOBİ için güvenli çek

Çek yaprağı üzerinde basılı olan tutarın tamamının Halkbank garantisi altına alındığı Güvenceli Çek ile işletmeler, ödeme gününde keşidecinin hesap bakiyesi yetersiz olsa dahi tahsilat yapabilecek.

Keşidecinin ödeme garanti limitinden karşılanan çek bedelini Halkbank’a daha sonra ödeyebileceği Güvenceli Çek ile ticari ödemeler teminat altında olacak.

‘Güvence getirdik’

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güvenceli Çek karnesi talep eden müşterilerine öncelikle kredi limitleri oluşturacaklarını, bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirtti. Arslan, “İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik” dedi.

Nakit taşıma riski ortadan kalkıyor

Arslan, Güvenceli Çek ürününün ticari faaliyetler üzerinde iki yönlü bir etkisi olacağını aktararak, şunları kaydetti:

“Belirleyeceğimiz özel limitler çerçevesinde müşterilerimiz ödeme kolaylığına kavuşurken, onların müşterileri de alacakları üzerinde Halkbank garantisine sahip olacak. Güvenceli Çek nakit yerine geçtiğinden nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak, bu ürünü kullanan müşterilerimizin prestijine olumlu katkıda bulunacak. Ekonomiye hâkim olan olumlu havayı piyasalarda kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.”