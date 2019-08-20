Hazine ihalesine 2 kat teklif geldi

Nominal teklifin 2 milyar 324 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 215 milyon lira, net satış 1 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün de tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Piyasa sakin

Öte yandan piyasalar yeni haftaya sakin başladı. Dolar gün boyu 5.58-5.65 bandında hareket etti. Borsa endeksi de haftanın ilk işlem gününü yatay bir seyirde geçirdi.

Karşılıklara düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede “kredi büyümesi” kriteri getirdi. Bankadan yapılan açıklamada, “Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir” denildi. Bankanın açıklamasına göre yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesinin bekleniyor.