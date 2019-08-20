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    HaberlerEkonomiHazine ihalesine 2 kat teklif geldi
    20.08.2019 - 08:55| ANKARA Milliyet

    Hazine ihalesine 2 kat teklif geldi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 15.38, bileşik faiz ise yüzde 15.30 oldu.

    Hazine ihalesine 2 kat teklif geldi

    Nominal teklifin 2 milyar 324 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 215 milyon lira, net satış 1 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün de tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

    Piyasa sakin

    Öte yandan piyasalar yeni haftaya sakin başladı. Dolar gün boyu 5.58-5.65 bandında hareket etti. Borsa endeksi de haftanın ilk işlem gününü yatay bir seyirde geçirdi.

    Karşılıklara düzenleme

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede “kredi büyümesi” kriteri getirdi. Bankadan yapılan açıklamada, “Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir” denildi. Bankanın açıklamasına göre yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesinin bekleniyor.

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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