BİST102.8660,41 EURO6,300,56USD5,680,37ALTIN275,250,89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHaziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu
    13.09.2019 - 11:31 | | AA

    Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

    ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

    Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

    Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylül ayı petrol piyasası raporunda, ABD'nin haziranda Suudi Arabistan'ı geçerek dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği belirtildi.

    ABD'de hızla artan kaya petrolü üretiminin ülkenin petrol ihracatına olumlu yansıdığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıtlama anlaşması nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatında ise düşüş görüldüğü ifade edildi.

    ABD'nin toplam petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 9 milyon varile yaklaştığı belirtilen raporda, ülkede yapımı hızla sürdürülen petrol boru hatları ve terminallerinin ABD'nin petrol ihracatını artıracağı öngörüldü.

    Haziran ayında elde ettiği liderliğe rağmen temmuz ve ağustos aylarındaki kasırgaların ABD'nin petrol ihracatını olumsuz etkilediği, bu aylarda Suudi Arabistan'ın yeniden dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği kaydedildi.

    AA muhabirinin Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veritabandan derlediği bilgilere göre, haziranda ABD'nin günlük ortalama ham petrol ihracatı 3,41 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 5,44 milyon varil ve ülkenin toplam petrol ihracatı 8,85 milyon varil seviyesine ulaştı.

    JODI verilerine göre, haziranda Suudi Arabistan'ın günlük ortalama ham petrol ihracatı 6,72 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 1,27 milyon varil olurken, ülkenin toplam petrol ihracatı 7,99 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

     

     

     

     

    2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşk Ağlatır 2. bölüm 3. fragmanı... İstanbullu kahraman oldu

    Aşk Ağlatır 2. bölüm 3. fragmanı... İstanbullu kahraman oldu

    Neslihan Doğrusöz kimdir? (Doruk) Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz kimdir?

    Neslihan Doğrusöz kimdir? (Doruk) Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz kimdir?

    Hadi 13 Eylül ipucu: TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

    Hadi 13 Eylül ipucu: TDK'nın promosyon kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?

    Telefon dolandırıcıları bu kez matematik profesörünü çarptı!

    Telefon dolandırıcıları bu kez matematik profesörünü çarptı!

    Sıradaki Haber