20.08.2019 - 08:57| EKONOMİ SERVİSİ
Haziranda cirolar arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 12.3 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı.
TÜİK dün ayrıca, haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini de açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1.2 yükseldi.
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