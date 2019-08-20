Haziranda cirolar arttı

TÜİK dün ayrıca, haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini de açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1.2 yükseldi.