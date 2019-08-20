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    HaberlerEkonomiHaziranda cirolar arttı
    20.08.2019 - 08:57| EKONOMİ SERVİSİ

    Haziranda cirolar arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 12.3 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı.

    Haziranda cirolar arttı

    TÜİK dün ayrıca, haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini de açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı.

    Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1.2 yükseldi.

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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