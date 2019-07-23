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    HaberlerEkonomiHızlı kargo taşımacılığına düzenleme
    23.07.2019 - 09:24| AA

    Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme

    Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı.

    Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme

     

    Ticaret Bakanlığı'nın posta ve hızlı kargo taşımacılığına yönelik Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, karayoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın operatör yetkisi kapsamında gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında yer alan "Halkalı Gümrük Müdürlüğü" ibaresi, "Muratbey Gümrük Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Çatalca'daki yeni gümrük kompleksinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştı.

    Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve operatör yetkisi kapsamında posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı. Böylece tüzel kişiler açısından esneklik sağlanmış oldu.

     

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