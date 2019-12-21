Hizmet İhracatçıları Birliği ödül töreni gerçekleştirildi

"Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gülle, cari dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için yola çıktıklarını belirterek, bu hedef kapsamında yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Yıl başında Türkiye ile ilgili olumsuz yorum yapanların bugüne gelindiğinde bu görüşlerini değiştirdiğini dile getiren Gülle, "Türkiye ekonomisi yüzde 2,5-3 civarında küçülecek", "enflasyon kopup gidecek", "döviz kurları zirveye çıkacak" gibi olumsuz görüş bildirenlerin bunların hiçbirisine devletçe ve milletçe müsaade edilmediğini söyledi.

Gülle, büyümenin zorlandığı zamanlarda ihracatçıların devreye girdiğini kaydederek, küresel olarak ticarette durağanlık yaşanırken Türkiye'nin ihracatını en çok artıran ülkeler arasında yedinciliğe yükseldiğini anlattı.



TİM Başkanı Gülle, "2019 yılı, hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. Ama hep diyoruz ya; yapacak çok iş var. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık." dedi.