Hyperloop CEO’su ses hızında seyahati anlatacak

Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



Zirvede, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman konuşmacı olarak yer alacak. Öte yandan ses hızında seyahatin mucidi ve Hyperloop’un Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşma gerçekleştirecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. ‘Ticaretin Dijital Ekosistemi’, ‘Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği’, ‘Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları’, ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ ile ‘Dijital Gelecek’te Değerlerimiz’ başlıkları altında gerçekleştirilecek zirvede değişen ticaret modelleri, yapay zeka, sanayimizin dönüşümü ve uluslararası rekabeti, ülkemizin zengin doğal kaynaklarının yenilikçi teknolojiler ile veriminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması, akıllı tarım, dijital geleceğin start-up ve yatırımcılara katacağı değer ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.









Vizyoner girişimciler yatırımcılarla buluşacak



Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, “Vizyoner19”un ana teması olan “Dijital Gelecek” konusunda Vizyoner Exchange’de B2B toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkânı sağlayacak. MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını dile getirdi. İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirvenin medya sponsorluğunu da Demirören Medya üstlenecek. Programa ayrıca 17 Kasım Pazar gününe kadar ücretsiz kayıt yapılabilecek.