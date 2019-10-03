İhracatta rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylüldeki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar oldu” dedi. Mersin’de ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, geçen sene eylülde ihracatın yüzde 22.7’lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



“Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15.7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0.15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene yılın ilk 9 ayında 52.5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 59.2 düşüşle 21.4 milyar dolara gerilemesi önemli.”



Eximbank müjdesi var



Bakan Pekcan konuşmasında, Eximbank’ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9.61’e çektiği müjdesini de verdi.



9 aylık ithalatın yüzde 15.3 gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Pekcan, bu veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 9 ayında 52.5 milyar dolar olan dış ticaret açığının, yüzde 59.2 düşüşle 21.4 milyar dolara düştüğünü belirtti.









Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, şunları söyledi:



“Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşlarını ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz.”