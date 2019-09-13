İhtiyaç kredisinde düşük taksit fırsatı

ING Türkiye, Turuncu Ekstra programı kapsamında ihtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni uygulama kapsamında ihtiyaç kredisi kullananlar, aylık harcamalarının en az 750 TL’sini banka kartından yaparlarsa, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanıyorlar. Böylece kullandıkları ihtiyaç kredisi taksitlerine, ilgili ay sözleşmesindeki faiz oranından daha düşük faiz yansıyor. Bu sayede ihtiyaç kredisinde faiz oranı %1.39 olarak yansıyor.

Turuncu Ekstra programının herhangi bir ücreti bulunmuyor. Harcama yapılmadığı takdirde ihtiyaç kredisi taksiti sözleşmelerdeki faiz ile ödenirken, ilgili ayda belirlenen tutarda harcama yapıldığında aldıkları nakit iade ile kredi taksitleri düştüğü için o ay daha düşük faiz yansımış oluyor.

İhtiyaç kredisinde nakit iade avantajı ile düşük faiz yansımasının finans sektöründe ilk kez hayata geçtiğini ifade eden ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, şunları söyledi:

İnovatif uygulamalar

“Turuncu Ekstra’da odağımız tamamen müşteri istek ve beklentileri. Müşterilerimize yepyeni avantajlar sağlamak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyor, sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Müşterilere yeni ve çok avantajlı hizmet ve çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sunduğumuz birikimlere ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajı ile hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz.”

Bir Dilek Tut derneğine atama

İş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran, Bir Dilek Tut CEO’su oldu. Kuran, daha önce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi şirketlerde de Genel Müdür ve CEO’luk görevlerinde bulundu. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği’nin yönetim kurulu, CEO’luk görevine Füsun Kuran’ı getirme kararı aldı. İş hayatına Arthur Andersen’da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel’de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic’te CEO olarak görevini yürüttü. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor.

İzmir Amerikan Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kuran, Marmara Üniversitesi İşletme ve Organizasyon bölümünde doktora çalışmasını sürdürüyor.