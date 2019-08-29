İkinci ele nur yağdı kadınlar kâra koştu

Türkiye’de ikinci el giysi sektörü internet sayesinde büyüyor. Pazarın toplam büyüklüğü 100 milyon dolar olarak tahmin edilirken, ikinci el kültürü de hızla yayılıyor. Kadınlara da gelir kapısı olan ikinci el pazarında aylık 500 TL’den 20 bin TL’ye kadar gelir elde edilebiliyor.

Bu alanda faaliyet gösteren Trendyol.com bünyesindeki Dolap’ın Kurucusu Hande İzmirlioğlu, sektörün çok hızlı büyüdüğünü belirterek, “Dünyada ikinci el kavramı çok yerleşik. Bizde ise yeni yeni gelişiyor. Ancak çok potansiyel var. Hem genel hem de online olarak sektörün büyüklüğü 100 milyon dolar civarında. Bu rakama mobilyanın ikinci eli de dahil. İkinci el sosyal medya ve mobilin kullanımıyla Türkiye’de gelişiyor. Bu alana olan önyargı kırılmaya başladı. Tüketici bilinçlendi. Bir ürün mağazada satılmadan önce ortalama 20 kez deneniyor. İkinci ele olan önyargının aslında yersiz olduğu yönünde farkındalık artıyor” dedi.

İzmirlioğlu, dünyada ürün sahipliğinin azaldığını yine giyim özelinde bir tüketicinin dolabında 2017 yılında ortalama 164 olan parçanın, 2018’de 147’ye indiğini ve 2019 için beklenen ortalamanın 136 olduğunu aktardı.

Kullanıcıların yüzde 40’ının ürün alırken satma ihtimalini düşünerek satın aldığını da vurgulayan Hande İzmirlioğlu, “Bu rakam beş yıl öncesine göre iki katına çıkmış durumda. Dünyada 2028’de ikinci el giyim sektörünün hızlı moda sektörünün 1.5 katı olacağı tahmin ediliyor. Şu anki gidişat ve farkındalık bu rakamın gayet gerçek olabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Yükselişi sürüyor

Dolap’ta 18 milyon ürün bulunduğunu ve aylık 2 milyon aktif kullanıcıları olduğunu aktaran İzmirlioğlu, “Siteye günde 120 bin ürün yükleniyor. En çok kullanıcımız 25-34 yaş arasında. Üç büyük ilin dışında en çok Mersin, Konya iller başı çekiyor. En çok satış yapan kullanıcımız Ordu’dan. Daha çok spor ayakkabı ve çanta satılıyor. Ancak dönemsel değişimler var. Gelinlik ve mezuniyet kıyafetleri de dönemine göre çok revaçta. Şu anda okul dönemi. Çocuk ürünleri ve kırtasiye bölümümüz de var” bilgisini verdi.

270 milyon TL tasarruf ettirdi

Hande İzmirlioğlu, 2019’un ilk yarısında 6 milyon adetlik ürün satışına aracılık ettiklerini ve Dolap ile 500 bin kadının 270 milyon TL tasarruf ettiğini belirterek, bu yıl sonunda 10 milyon ürünün satışına aracılık etmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Geçen yıl yüzde 450 büyüdük, bu yıl ise yüzde 350 büyüme bekliyoruz” diyen İzmirlioğlu, hedeflerinin 2022 yılı itibariyle ise 5 milyar TL’lik satışa aracılık etmek olduğunu aktardı.

İzmirlioğlu, sitede 5 TL’lik de 40 bin TL’lik de ürün bulunduğunu aktararak, “Lüks grubu da var. Her kesime hitap ediyoruz. İkinci elde de modaya uygun ürünler en çok satıyor. O yıl ne renk modaysa o tarz ürünler daha çok satılıyor” dedi. Kurlardaki artış sonrası ikinci ele talepte de bir artış gözlendi.

Giymediğini paraya çevir

Türkiye’de ikinci el satışları ilk olarak Sahibinden.com’la başladı. Ondan sonra pek çok site uzmanlaşarak sektöre girdi. Dolap yanında ModaCruz ve Gardrops bunlar arasında. Hepsi de ikinci el kıyafet satışında uzmanlaşıyor. ModarCruz ikinci el lüks giyim sitesi. Son dönemde yıldızı parlayan LetGo ise ikinci el eşya alınıp satılabilen bir online pazaryeri.

Bu sitelerin hepsinde teklif usülü de pazarlık yapılabiliyor. Gardrops da ikinci el kıyafet, abiye, çanta alım ve satımın yapıldığı bir uygulama. Kadınların giymediklerini kolayca paraya çevirebildikleri bir platform.