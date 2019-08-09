İngiliz çelik devine Türkler mi talip?

Greybull Capital adlı özel fon sahibi olduğu British Steel için İngiliz hükümetinden kurtarma talep etmiş, bu talep kabul görmeyince mayısta iflas sürecine girmişti. Şirketin 5 bin çalışanının büyük çoğunluğunun Lincolnshire’daki Scunthorpe fabrikasında çalışıyor. British Steel’in Fransa ve Hollanda’da da üretim tesisleri bulunuyor.

Ataer Holding’in Türk çelik devi Erdemir’in en büyük hissedarı olduğunu hatırlatan FT, iki kaynağa dayandırdığı haberde, “son dakika” görüşmelerde binlerce kişinin işinin kurtulabileceğini kaydetti.

Hintli rakip var

FT’nin kaynaklardan biri henüz anlaşmaya varılmadığını belirterek İngiltere hükümetinden istenilen finansal taahhütlerin şirketlere devlet yardımına izin vermeyen Avrupa Birliği (AB) kurallarına takıldığını iddia etti.

FT şirket için Hindistan kökenli iş insanı Sanjeev Gupta’nın başında olduğu İngiliz sanayi devi Liberty House’un da teklif sunduğunu yazdı. FT’nin haberinde Türk tarafının Scunthorpe fabrikasında üretimi artırmak, yeni bir ocak eklenmek ve gaz dönüşümü sağlamak istediği iddiaları yer aldı. FT British Steel’in Türk tarafının teklifini daha uygun bulduğunu da yazdı.