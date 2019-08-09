BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİngiliz çelik devine Türkler mi talip?
    09.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    İngiliz çelik devine Türkler mi talip?

    İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, OYAK’ın iştiraki olan Ataer Holding’in çelik devi British Steel’i almak için İngiliz hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

    İngiliz çelik devine Türkler mi talip?

    Greybull Capital adlı özel fon sahibi olduğu British Steel için İngiliz hükümetinden kurtarma talep etmiş, bu talep kabul görmeyince mayısta iflas sürecine girmişti. Şirketin 5 bin çalışanının büyük çoğunluğunun Lincolnshire’daki Scunthorpe fabrikasında çalışıyor. British Steel’in Fransa ve Hollanda’da da üretim tesisleri bulunuyor.

    Ataer Holding’in Türk çelik devi Erdemir’in en büyük hissedarı olduğunu hatırlatan FT, iki kaynağa dayandırdığı haberde, “son dakika” görüşmelerde binlerce kişinin işinin kurtulabileceğini kaydetti. 

    Hintli rakip var

    FT’nin kaynaklardan biri henüz anlaşmaya varılmadığını belirterek İngiltere hükümetinden istenilen finansal taahhütlerin şirketlere devlet yardımına izin vermeyen Avrupa Birliği (AB) kurallarına takıldığını iddia etti.

    FT şirket için Hindistan kökenli iş insanı Sanjeev Gupta’nın başında olduğu İngiliz sanayi devi Liberty House’un da teklif sunduğunu yazdı. FT’nin haberinde Türk tarafının Scunthorpe fabrikasında üretimi artırmak, yeni bir ocak eklenmek ve gaz dönüşümü sağlamak istediği iddiaları yer aldı. FT British Steel’in Türk tarafının teklifini daha uygun bulduğunu da yazdı. 

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber