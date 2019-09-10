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    HaberlerEkonomiiPhone’dan üç model
    10.09.2019 - 07:50

    iPhone’dan üç model

    ABD’li cep telefonu devi Apple, Türkiye saatiyle 10 Eylül gecesi yeni ürünlerini lanse edecek.

    iPhone’dan üç model

     

    Markanın iPhone serisinin devamı olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve uygun fiyatlı modeli iPhone 11R modellerini lanse etmesi bekleniyor. Ayrıca saat serisini de yenileyecek. Yeni iPhone 11 serisinde kameraların daha güçlendirilmesi bekleniyor. iPhone 11 Pro’nun üç arka kamerası olacak. Ön kamera ise 7 megapikselden 12 megapiksele çıkarıldı. Telefonların fiyatlarının 999 dolardan başlayacağı öğrenildi.

    Avcılar'da ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attıAvcılar'da çiçekleri sulama sistemi yüzünden kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araç sürücüsü takla atarak yolun karşısına geçti. Kaza nedeniyle Avcılar-Ambarlı bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı
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