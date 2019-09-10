iPhone’dan üç model

Markanın iPhone serisinin devamı olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve uygun fiyatlı modeli iPhone 11R modellerini lanse etmesi bekleniyor. Ayrıca saat serisini de yenileyecek. Yeni iPhone 11 serisinde kameraların daha güçlendirilmesi bekleniyor. iPhone 11 Pro’nun üç arka kamerası olacak. Ön kamera ise 7 megapikselden 12 megapiksele çıkarıldı. Telefonların fiyatlarının 999 dolardan başlayacağı öğrenildi.