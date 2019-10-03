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    Haberler EkonomiIrak Merkez Bankası flaş İran Milli Bankası kararı!
    03.10.2019 - 09:27 | | AA

    Irak Merkez Bankası flaş İran Milli Bankası kararı!

    İran Milli Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Eminzari, Irak Merkez Bankasının, ABD’nin baskılarıyla Necef, Bağdat ve Basra şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

    Irak Merkez Bankası flaş İran Milli Bankası kararı!

    Eminzari, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Irak Merkez Bankasının çalışmalarına getirdiği kısıtlamayla ilgili bilgi verdi.

    Irak Merkez Bankasının, ABD'nin baskıları sonucu İran Milli Bankasının Necef, Bağdat ve Basra'daki şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini belirten Eminzari, "kanunsuz" olarak nitelendirdiği bu durumun çözülmesini ve yaptırım şartlarında bu ülke ile gerçekleştirdikleri 3,4 milyar dolarlık petrol dışı ihracatın korunmasını istedi.

    Eminzari, İran Merkez Bankasının döviz piyasasında önemli kollarından biri olduklarını ve tek başlarına bu alanda faaliyet gösteren 25 banka kadar katkı sunduklarını vurgulayarak, geçen yıl döviz mevduatı alanında yüzde yüz büyüme kaydettiklerini ve istikrarın korunmasına yardımcı olduklarını söyledi.

     

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