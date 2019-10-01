İş Bankası Tekcep'te

İş Bankası’nın düzenlediği Tekcep tanıtım toplantısında konuşan Şimşek, dijital dönüşüm son yıllarda tüm dünyada sıklıkla önemi vurgulanan ve üzerinde çok konuşulan bir konu olduğunu söyledi.



Şimşek, “Teknolojideki değişim ve dönüşüm hayatımızın her alanına nüfus etmiş durumda. Bunda her sektör olduğu gibi bizim sektörümüzde etkileniyor” açıklamasında bulundu.



Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş Bankası olarak biz de bu durumu kaçınılmaz bir fırsat olarak görüyoruz. Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağlamak önemli yatırımlar gerektiriyor. Çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bankaların kurum olarak dijitalleşmesi tek başına yeterli değil. Biz iş yapışlarımızı, organizasyonlarımızı teknolojik gelişmelerden yararlanarak dijitalleştiriyoruz. Dönüşümü kurumlarımızda gerçekleştirmenin yanında sağladığımız hizmetlerimizle müşterilerimizin dijitalleşmesine destek vermemiz gerekiyor.”



Zaman kazandırıyor



İş Bankası’nın iştiraki Softtech’in Genel Müdürü Melih Murat Ertem ise Tekcep ile bankacılık sektöründe bir ilke imza attıklarını kaydetti. Ertem, “Tekcep ile ticari müşterilerin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Ticari müşteriler günlük koşturmalarında banka hesaplarını takip etmek için farklı platformlara girip çıkma zorunda kalıyorlar. Artık bu hesapların hepsi tek uygulamadan kontrol edebilecekler.



Böylece birçok uygulamada işlem yapma zahmetinde kurtulacaklar. Bankacılık işlemlerini yönetirken zaman kazanacaklar. Tekcep bunu sağlayarak hayata zaman sağlıyor” dedi.