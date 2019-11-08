İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 526 milyar liraya ulaştı

Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4.5 milyar lira net kâr elde eden Banka, özkaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.1 oranında artırarak Eylül 2019 itibarıyla 61.2 milyar lira seviyesine çıkardı. İş Bankası’nın sermaye yeterliliği oranı yüzde 17.8 seviyesine yükseldi.



Ekonomiye destek



Banka, kişisel bankacılık asistanı Maxi’den Workup Girişimcilik Programı’na ve Maxis Girişim Sermayesi Şirketi’ne, Silikon Vadisi’ndeki iştirakinden Çin’deki ve Kıbrıs’taki inovasyon merkezlerine ve şubeleri de kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarına kadar farklı alanlardaki yatırımlarının katkısıyla müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletiyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir” dedi.



Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi, ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik. Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305.8 milyar lirasını, 90.3 milyar lirası gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül 2019 itibarıyla 396.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.