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    HaberlerEkonomiİş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

    İş dünyası, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek verdi.

    İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Rabb’im, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO’nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakıyetler diliyorum” açıklamasını yaptı.

    ‘Milli dava’

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini belirterek, “İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız” dedi.

    Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Bugün hepsinden daha fazla siyasi görüşlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak, bu milli davada güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür” derken, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz” açıklamasını yaptı.

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