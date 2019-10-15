İspanya, 2019 ve 2020 için büyüme hedeflerini düşürdü

İspanya, 2019 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirirken, 2020 için tahminini de yüzde 1,9'dan 1,8'e çekti.

Hükümet, 2010 yılı içİn bütçe açığı/GSYH hedefini yüzde 2,0 olarak korurken, 2020 için hedefini ise yüzde 1,1'den yüzde 1,7 seviyesine çıkardı.

İspanya, bir hükümet kurulabilmesi ve bütçenin parlamentodan geçmesi halinde 2020 bütçesinin revize edilebileceğini vurguladı.