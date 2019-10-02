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    HaberlerEkonomiİşsizliğe çözüm girişimcilik
    02.10.2019 - 07:50 | | ECEM TOPLAR Amasya

    İşsizliğe çözüm girişimcilik

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin işsizlik başta olmak üzere sorunları girişimcilerle çözülebilir. Bugün 1.5 milyon girişimci, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Başarıya ulaşmanın kritik unsurlarından biri insanların birbirini ötekileştirmemesi. Hepimiz farklıyız, Farklılığımız zenginliğimiz” dedi.

    İşsizliğe çözüm girişimcilik

    G3 Forumu Geleceğin Gücü Girişimciler Anadolu toplantılarının dördüncüsü Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Amasya’da gerçekleştirildi.
    Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye’nin işsizlik başta olmak üzere sorunların girişimcilerle çözülebileceğine işaret ederek, “Bugün 1.5 milyon girişimci var. 15 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ama işsizlik sorunumuz var. Herkesin evinde huzurla oturabilmesi için yeni girişimcilere ihtiyaç var. Başarıya ulaşmanın kritik unsurlarından birinin insanların birbirini ötekileştirmemesi, hepimiz farklıyız. Farklılığımız zenginliğimiz” diye konuştu.

    Gençlere icat çağrısı

    Hisarcıklıoğlu, “Ben gelecekten umutluyum. Benim kuşağım, tarım ürünleri üreten bir ülkeden, sanayi ürünleri satan, üstelik her ülkeye satan 170 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdi. Şimdi sizler çok daha ileri taşıyacaksınız” dedi.

    Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli aşamalarından biri olan ve “Milletin istiklalini milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” kararının alındığı Amasya Tamimi’nin 100. yılında, girişicilik ve refahın artırılması gerektiğini vurguladı. Gençleri, “konfor alanlarından çıkarak” cesaretle yeni iş fikirlerini hayata geçirmeye çağıran Hisarcıklıoğlu, sadece bireylerin değil, ülkenin de geleceğinin yenilikçilik, icat çıkarma, cesaretle atılacak adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

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