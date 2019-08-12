İşte tatil dostu teknolojiler

Bayramı fırsat bilen ya da yıllık iznini kullananlar uzun bir tatile çıktı. Tatilde pek çok farklı araç gereç yanında teknolojiye de ihtiyacınız olacak.

Uzun tatillerde teknolojiye çok ihtiyaç duyuyoruz. Bol sosyal medya kullanılacak ve fotoğraf çekilecek bir tatilde gerekebilecek son teknolojilere göz attık.

Şarj sorununa son

Taşınabilir şarj cihazı yani powerbank bunların başında geliyor. Artık pek çok işlemimizi mobil cihazlar üzerinden yapıyoruz. Adaptör ve kablolara bağlı bir yaşamdan kurtulmak için iyi bir powerbank şart. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve kameraları şarj edebilen cihazlar hayat kurtarıyor. Bu harici şarj cihazlarını alırken batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisine sahip olup olmadığına dikkat edin. Anker’in PowerCore Speed 20.000 mAh’lık modeli alternatiflerden biri. Prizlerden uzak durmanızı sağlayacak powerbank’lar arasında iyi bir alternatif.

USB girişli valizle seyahat

USB girişli valiz de tatilde kullanılabilecek ilginç teknolojiler arasında. Kullanılan elektronik eşyaların şarj sıkıntısı önemli bir sorun.

Victorinox valizler, USB özelliğiyle dikkat çekiyor. İsviçre ordu çakısından ilham alınarak üretilen ve gizli bölümleri bulunan valizin USB detayı sık seyahat edenler için en ideal valiz olma özelliğini taşıyor. USB detayıyla diğer valizlerden farklı bir özellik sunan Victorinox, iç cebe entegre USB bağlantı noktasına sahip. Zor durumlarda elektronik cihazı şarj edebilen valizde gizlenmiş kalem, sim kart değiştirme aracı ve kimlik etiketi bulunuyor.



Verilerinizi koruyun

Yaz tatilinde pek çok insan verilerini silebiliyor. SanDisk bu konuda bir çözüm geliştirdi. Firmanın yaptığı araştırmaya göre, kullanıcıların yüzde 72’si akıllı telefonlarında depolama alanı yaratmak için dosyalarını silerken yüzde 40’ı ise cihazlarını yedeklemediği için tüm verilerini kaybediyor.

Hem lightning hem de USB 3.0 bağlantısına sahip olan SanDisk iXpand, kapasitesi dolan iPhone ve iPad’lerin dostu oluyor. App Store’dan kolayca edinilebilen iXpand Drive uygulamasıyla fotoğraf ve videolar iXpand’e kolayca yedeklenerek cihazlarda kapasite sorunu ortadan kaldırılıyor.

Su geçirmez hoparlör

Ultimate markası Wonderbroom adlı yeni suya dayanıklı hoparlör üretti. Müzik tutkunlarına hitap eden cihaz şıklığıyla da dikkat çekiyor. Ultimate Ears Wonderboom bluetooth hoparlör yuvarlak hatlı bir tasarıma sahip.

Markanın yarattığı çeşitli renklere sahip cihazlar, geniş bir kitleye hitap ediyor. Wonderboom kablosuz hoparlörü küçük tasarımına karşın üst düzey ses performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kumaş kaplı dış yüzeye sahip hoparlör, toz ve kir geçirmiyor. 1 metreye kadar 30 dakika su geçirmiyor. 10 saate kadar pil ömrü var. 600 gram ağırlığında.