İstihdamı artıracak yeni destek paketi

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Antalya’da gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 3 kamu bankasının istihdama destek için yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“Kısa zaman içerisinde Bakanlığımız açıklar. 10 ve üzerinde işçi çalıştıranları hedefleyeceğiz. Ödemesiz dönemler, makul vadeler ve cazip bir fiyatlama ile istihdama kredi desteği sağlayacağız. İVME dışındaki sektörleri de içerecek. Emek yoğun sektörleri içermesini bekliyoruz. Ayakkabı, çağrı merkezleri, IT, turizm, temizlik, inşaat sektörlerinde inşaatların tamamlanmasına yönelik de bir hizmet görecek. Kapasitenin tam olarak kullanılması ve istihdam sağlanması gibi amaçlara yönelik bir paket olacak.”

‘Konut’ talebi büyük

Çakar, düşük faizli konut ve otomobil kredisine başvuru sonuçlarını da açıkladı. Çakar, “100 milyon lira otomobil kredisi, 16 milyar lira konut kredisine başvuru geldi. Kullandırma 13 milyar oluştu” dedi. Yapılandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Çakar, yapılandırmada ikili modelin detaylarını da açıkladı: “Müşteri en çok borcu olduğu 3 finansal kuruluştan herhangi birine gidip müracaat ediyor. Talebi alan banka 3 gün içerisinde diğer kuruluşlara ‘Ne kadar alacağınız varsa bize bildirin’ diyor. 10’uncu günde alacaklı kurumlar konsorsiyumu kuruluyor. Fizibilite raporunda ‘Bu müşterinin kredisini biz nasıl yapılandırabiliriz’ diyor. Bundan sonra müşteriyle oturuluyor. Karar 3’te 2 ile alınmak zorunda. İkinci model sanayiciyi daha çok ilgilendiriyor. Borcu 25 milyon TL’nin altında ise en çok borcu olana gidiyor. Kabul etmezse ikincisine, o da etmezse 3’üncüsüne gidiyor.”

Özel bankalara eleştiri

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, özel bankalara eleştiride bulunarak şunları kaydetti: “Biz kamu bankaları olarak karlılığı bir kenara bıraktık Türkiye bilançosuna odaklandık. Kur atağında faizler yüzde 35’lere çıktı. Biz de 4-5 milyar kar elde edebilirdik. Keşke bu süreçte özel bankalar da olsaydı. Tüneldeki ışık daha büyük gelirdi.” Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli de 3 yılda 785 bin işletmeye yaklaşık 400 milyarlık krediye aracılık ettiklerini, NEFES Kredisi ile 27 bin işletmeye 2.6 milyarlık kredi verildiğini söyledi. Tahsili gecikmiş alacak tutarının yüzde 1.8’in altında kaldığını vurgulayan Gergerli, “Bugüne kadar kullandırılan kredilerin yarısı kapandı. Yata kata gitti söylemleri vardı, bu kredilerin yüzde 91’i yeni kullandırılan kredilerdir. Her bankanın limiti var. 7-8 milyarlık boşluk var. Bu limitleri verebilecek durumdayız” dedi.

‘Kâr değil, ar yılı’

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, banka olarak KOSGEB ve KGF kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, “İmkânları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘Limit artsın’ çağrısı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir kamu bankalarının son dönemde ticari kredilere 28 milyar lira, tüketicilere 17 milyar lira kredi desteği sağladığını anımsatarak, ticari krediler ve ticari kredi kartı limitlerinin de artırılması çağrısı yaptı.Özdebir, “Türkiye’nin önü açık. Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke. Tünelin sonunda ışığı ne zaman göreceğiz. Bu süreç ne kadar devam edecek. Bu gemi yüzecek ki hedefe varalım. İş yeri yoksa iş de yok” dedi.