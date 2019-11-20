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    HaberlerEkonomi HaberleriJeotermal yatırımcılarından "ruhsat" açıklaması
    20.11.2019 - 14:02 | | AA

    Jeotermal yatırımcılarından "ruhsat" açıklaması

    Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından, Aydın'daki bazı jeotermal elektrik santrallerinin ruhsatlarının olmadığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu açıklandı.

    Jeotermal yatırımcılarından "ruhsat" açıklaması

    JESDER'den yapılan açıklamada, jeotermalden Türkiye ekonomisine her yıl 2 milyar dolar katkı sağlandığı bildirildi.

    Son günlerde bazı basın yayın organlarında santrallerin ruhsatlarının olmadığına dair haberlerin yer aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İşletmede olan jeotermal santrallerinin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik, Turizm ve Kültür gibi 40'a yakın bakanlık ve resmi kurum izni alınarak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca oluşturulan 15 kişilik bir heyetin denetimi sonucu çalışmaya başlamaktadır. Santraller, sürekli olarak da tüm ilgili kurumların rutin denetimlerine tabi tutulmaktadır.

    Basında yer alan Gayri Sıhhi Müessese İzin (GSMİ) ruhsatları yerel belediyelerce, belediye sınırları dahilindeki işletmelere verilen bir çalışma ruhsatıdır. Jeotermal elektrik santralleri ise 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 2. Maddesi’nin B bendi gereği GSMİ ruhsatından muaftır. Bunun dışında ÇED, İmar, Yapı Kullanma, üretim lisansı gibi gerekli olan tüm izin ve ruhsatlar tamamlanmadan bir jeotermal santralin işletmeye alınması mümkün değildir."

     

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