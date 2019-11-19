Kadınlara tarımda öncelik

Pakdemirli, gençlerin tarıma özendirilmesi, girişimci kadınların da daha çok desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü ben çok iyi biliyorum ki beyler hiç kusura bakmasın, o tarlalarınızda siz bir saat çalışıyorsanız, hanımlarınız 3 saat çalışıyor. Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli, işlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün 3’te 1’i. Bu hazine üretmeniz için sizleri, siz gençlerimizi bekliyor. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Gelin, tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim” diye konuştu.

İtfaiyeci İHA

Geçen aylarda tanıtımı yapılan yüzde 100 yerli ve milli traktörün Türkiye’nin nerelerden bugünlere geldiğinin öz bir ifadesi olduğuna işaret eden Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen aşamayı da anlattı. Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerini belirten Pakdemirli, “Bundan sonra da modern tekniklerle, eğitimli insan kaynağımızla, yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA’larımızla yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz” dedi.

Elektrikli traktör

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de şurayla ülkenin mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, sektör paydaşlarının istek, fikir ve önerilerini almayı amaçladıklarını belirtti.

Bakanlık öncülüğünde çalışmaları yürütülen elektrikli traktörün prototipi de şurada sergilendi. 45 dakikada şarj edilebilen 105 beygir gücündeki traktör, 7 saat çalışabiliyor. Saatte 63 kilometre hıza çıkabilen traktörün 2020’de seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Çiftçiye ıspanak eğitimi

Şuranın açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiftçilerimizi ıspanak konusunda biraz daha eğitmemiz gerekiyor. Pazara neyi sevk edeceğimizi, neyi etmeyeceğimizi, ıspanak demetine neyi koyacağımızı biraz daha anlatmamız gerekiyor. Ispanağın üretildiği ilçelerde bu eğitimler bakanlığımızca şu anda başlatıldı” dedi.

Pakdemirli, balon balığı ihracatı ile ilgili sorulan sorular üzerine de, “Konu henüz ham olmakla beraber 5 bin tonun üzerinde bir talep var. Sektör paydaşları işin gereğini yapacaktır toplama ve avlama konusunda” diye konuştu.

Pakdemirli, orman yangınlarını söndürmede kullanılan tanklardan haberdar olduklarını belirterek, “Bundan bir, iki tane almak istiyoruz. Yangının tam ortasına girebilen, tam ortasından müdahale eden ve insan sağlığını riske etmeyen bir araç. Arkadaşlar görüşüyorlar şu anda” değerlendirmesinde bulundu.