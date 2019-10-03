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    HaberlerEkonomi Kahveler TOTAL’den
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kahveler TOTAL’den

    Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü keyifli bir kampanya ile kutladı. Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret eden herkese, Nescafe’nin yeni Milano Attimo serisi kahve makinalarıyla hazırlanmış kahve ve Nesfit bar ikram edildi.

    Kahveler TOTAL’den

    TOTAL Oil Türkiye, Nestlé Professional ile iş birliğine gitti ve istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour Marketlerde Nescafe Milano Attimo serisi kahve makinalarına yer verdi. TOTAL Oil Türkiye’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    “Nescafe Milano Attimo serisinin adı İtalyanca’daki ‘an’ kelimesinden geliyor. Taze kahve çekirdeklerini, servisten hemen önce öğüterek hazırlayan Nescafe Milano Attimo, taze ve otantik kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.”

    Kahveler TOTAL’den



    Makineler espressodan cappucinoya, mochadan flat white’a geniş bir ürün yelpazesine sahip. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Yalova olmak üzere toplam 41 Total istasyonunda yer alan kahve servis noktaları yıl sonuna kadar 50’ye ulaşacak.

    Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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