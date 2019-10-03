Kahveler TOTAL’den

TOTAL Oil Türkiye, Nestlé Professional ile iş birliğine gitti ve istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour Marketlerde Nescafe Milano Attimo serisi kahve makinalarına yer verdi. TOTAL Oil Türkiye’den yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Nescafe Milano Attimo serisinin adı İtalyanca’daki ‘an’ kelimesinden geliyor. Taze kahve çekirdeklerini, servisten hemen önce öğüterek hazırlayan Nescafe Milano Attimo, taze ve otantik kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.”









Makineler espressodan cappucinoya, mochadan flat white’a geniş bir ürün yelpazesine sahip. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Yalova olmak üzere toplam 41 Total istasyonunda yer alan kahve servis noktaları yıl sonuna kadar 50’ye ulaşacak.



