Kamu tek hane faize geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor” dedi. ‘Kayseri İş Dünyası Buluşması’ ve ‘Nevşehir İş Buluşması’ kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, geçen 1.5 yılda çok çetin süreçten geçtiklerini söyledi.

Albayrak, “Türkiye’nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. Üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına, Kayseri’ye güvenen kazandı” dedi.

2019’un sonuna geldiklerinde güncel verilerin, öncü göstergelerin, ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

Merkez’in hamlesi

“Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşme ile yüzde 24’lerden başlayan, tam bir yıl önce, TÜFE’de yüzde 24 - 25, ÜFE’de yüzde 45’ler, eylül, ekim aylarında bunları gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9’lara, 10’lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, yöneticimizin gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz.”

Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer şekilde ciddi iyileşme yakalandığını ifade eden Albayrak, Merkez Bankası’nın en son toplantısında aldığı kararla politika faizlerinde 200 baz puan indirime gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Son 5 ayda, 4 toplantıda, 1200 puan indirim sağlanmış bulunuyor. Yani çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Gerek Merkez Bankası’nın gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.”

İhracatçı sayısı ithalatçıyı geçti

Bakan Berat Albayrak, eylül ayı itibarıyla Türkiye’de ihracatçı kayıtlı şirket sayısının ithalatçıların sayısını geçtiğini belirterek, “Ekonomiye güvende yaşanan her artış tüm sektörlerdeki iktisadi faaliyetlerin canlanmasına ve Türkiye’nin yeniden kendi potansiyeline uygun bir büyüme patikasına girmesine önemli katkı sağlıyor” dedi. Bu adımların 2020’de daha artarak devam edeceğini vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:

“Bunun yanında ekonomi değer paketi kapsamında 25 binden fazla firmamıza 20 milyar liralık kredi kullandırdık. KOBİ değer 1 ve 2 paketlerini açıkladık, 45 milyar liradan fazla kredi kullandırıldı. Halkbank ve TESKOMB noktasında 240 bine yakın esnafımız var. Yüzde 6, 7, 8 tek haneli çok düşük maliyetlerle 240 bine yakın esnafımıza 25 milyara yakın finansman kullandırdık.”

Mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirten Albayrak, “Bunları not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim” dedi.

Yüzde 9 - 11.5 aralığına düşecek

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından Kayseri’de bir güzel haberi daha paylaşmak istediğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

“Yolda gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dedikler ki, ‘Faizler düşüyor, maliyetler düşüyor.’ Biz diyoruz ki, kamu bankaları, kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Nitekim yolda konuştuk ve inşallah kamu bankalarımız hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. 2001 dönemi kamu bankalarının görev zararları 30 milyar, 40 milyar, şimdi kamu bankalarımız hem kamu zararı yapmıyor, kâr ediyor, hem de iyileşmelerini reel sektöre yansıtacak.

Bu manada baktığımızda, inşallah bu 11 - 13.5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, ‘inşallah önümüzdeki yıl tek haneli faizleri göreceğiz.’ dedi. Allah’ın izniyle 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun.”