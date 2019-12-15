Kart puanları silinmeyecek

Bankacılık sektörü yetkilileri, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtti.



Bankaların puanları resen silemeyeceğini, böyle bir durumda vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyleyen yetkililer, zaten bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini ve dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi.



Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.



Bankadan bilgi alın



Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.