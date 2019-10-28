Kazakistan uranyum muhafazaya başladı

İlk parti malzeme Fransız Orano-Cycle şirketi tarafından teslim edilirken, Kazak yetkililer yakıt bankasının barış enerjisi olarak kullanılacağını bildirdi.

Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum bankası, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in inisiyatifiyle 2017 yılında Öskemen kentindeki Ulba Metalürji Fabrikası bünyesinde açılmıştı. Uluslararası uranyum bankasında, nükleer elektrik santralleri reaktörleri için yakıt hazırlanması amacıyla yüksek ısıda gaz haline gelmiş şekliyle (hekzaflorür) 90 metrik tona kadar düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum muhafaza edilecek. Bu kapsamda ilk parti malzeme, 16 Ekim’de Fransız Orano-Cycle şirketi tarafından önce St. Petersburg limanına, daha sonra da demiryolu ile Öskemen şehrindeki uluslararası yakıt bankasına ulaştırıldı.

‘Barış enerjisi’

Teslimatın ardından değerlendirme yapan Kazak yetkililer, yakıt bankasının, barış enerjisi olarak kullanılacağını ve yeni teknolojilerin bu merkezde deneneceğini ifade etti. Kazakistan’da nükleer çalışmalar için altyapı olduğunu aktaran yetkililer, “Düşük zenginlikli uranyum konusunda Fransa’nın yürüttüğü çalışmalar var ve bu projede Kazakistan ile ortak çalışıyor.

Dünyadan birçok bilim insanı araştırmalar için Kazakistan’a akın edecek, çünkü Kazakistan’ın nükleer çalışma altyapısı var. Projenin diğer bir önemli amacı ise yüksek teknoloji transferinin Kazakistan üzerinden yapılacak olması” dedi.