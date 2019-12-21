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    HaberlerEkonomi Haberleri Kelkit’e besi OSB kuruluyor
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    21.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kelkit’e besi OSB kuruluyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde besi organize sanayi bölgesi (OSB) kurulacağını duyurdu.

    Kelkit’e besi OSB kuruluyor

    Gümüşhane’de düzenlenen tarım ve orman sektör değerlendirme toplantısında konuşan Pakdemirli şu bilgileri verdi:

    “Kelkit ilçemizde 536 bin metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas besi organize bölgesini kuruyoruz. Bu alanda 124 işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük kısmı karşılanacak. Ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve biyogaz tesisleri kurulacak, 140 milyon lira yatırım yapılacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyle 750 kişiye istihdam sağlanacak.”

    Balda tağşiş

    Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusuna değinen Pakdemirli, “Bal, gerek fiyatı gerekse üretim ve tüketim miktarları dikkate alındığında, tağşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi. 2020’de Bal Çalıştayı düzenleyeceklerini dile getiren Pakdemirli, “Taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğim” dedi.
    Pakdemirli, hasat dönemlerinde ithalata izin vermediklerinin de altını çizdi.

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