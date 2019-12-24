Kiralama avantaj sağlıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak itibariyle başlayan vergi döneminde geçerli olacak yeni kanun, şirketlerin araç kiralama veya satın almasıyla ilgili yeni vergi düzenlemelerini de beraberinde getiriyor. Buna göre, şirketlerin kiraladığı binek otomobillerin her biri için aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL’ye kadarlık bölümü gider olarak yazılabilirken, kiralama dışındaki giderlerin ise en fazla yüzde 70’i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebiliyor.



LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Şirketler 5 bin 500 TL’ye kadar olan araç kiralamalarda onarım, bakım, lastik, MTV ve amortismanın tamamını giderleştirebiliyor. Satın almada ise işler daha karışık. Bakım, onarım, lastik gibi kalemler yalnızca yüzde 70 oranında giderleştirilebilirken, örneğin MTV kalemi, özmal binek araçlar için giderleştirilemiyor. Amortisman hesaplamasına ise farklı limitler getiriliyor. Şirket araçlarının tüm giderlerini göz önünde bulundurarak bir karşılaştırma yaptığımızda kiralamanın halen çok avantajlı olduğunu kolayca görebiliyoruz” dedi.









İlgi yeniden arttı



Faizlerin düşmesi ve TL kira rakamlarının oturmasıyla birlikte kiralamaya olan ilginin yeniden arttığını da dile getiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Kiralama yöntemiyle araca sahip olmak, şahıs şirketlerinden, büyük ölçekli işletmelere kadar tüm şirketler için büyük faydalar sağlamayı sürdürüyor. Kiralama, verimliliği maksimum düzeyde yukarı çıkarırken firmaların ana işine para yatırma kabiliyetini de artırıyor. Sağlıklı analiz yapan şirketler, araç kiralamanın avantajlarını yüzde 100 kullanarak bütçelerini çok daha iyi yönetebiliyor” dedi.

Oktay, “LeasePlan olarak bizler ise operasyonel kiralamada müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken her bütçeye uygun çözümler geliştiriyor, Tıkla Kirala gibi yenilikçi ve dijital platformlarımızla da araç kiralama hizmetinde fark yaratıyoruz” diye konuştu.



Kanun neler getiriyor?



Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, 1 Ocak itibariyle şirketlerin kiraladığı binek otomobillerin “her biri” için aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabilecek. Kiralama gideri dışındaki giderlerin ise en fazla yüzde 70’i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebilecek. Binek otomobillerin sıfır olarak satın alınması halinde ise Ove KDV hariç ilk iktisap bedeli 135 bin TL’yi; söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği hallerde ise amortismana tabi tutarı 250 bin TL’yi aşan sıfır ve ikinci el binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, kurumlar vergisi hesaplamalarında gider yazılabilecek. Satın alınan araçlara ilişkin giderlerin ise yine en fazla yüzde 70’i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebilecek.

