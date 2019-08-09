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    HaberlerEkonomiKırmızı et üretimi azaldı
    09.08.2019 - 10:45| AA

    Kırmızı et üretimi azaldı

    Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton olarak gerçekleşti.

    Kırmızı et üretimi azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.

    Koyun eti üretimi yılın ikinci çeyreğinde 30 bin 600 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 70,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış gösterdi.

    Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 20,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 255 bin 455 ton oldu.

    Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

     

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