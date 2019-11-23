KKTC’ye hem kablo hem de boru hattı

Dönmez, “Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklenti” diye konuştu.

Dönmez, bakanlığının TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geri adım atmayız



Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğalgaz ve elektrik hatlarına ilişkin soruya Dönmez, “Ada’nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz” dedi. Dönmez, Trakya’da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura’nın hidrokarbon kaynakları konusunda devam eden arama çalışmalarına ilişkin de, “Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse” ifadesini kullandı.



Dönmez, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda da, Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklardan taviz verilmeden arama ve sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, “Doğu Akdeniz’de 37 bin kilometrekare 3boyutlu sismik veri toplanmıştır” dedi.



Fatih’in yanı sıra Yavuz’un ilk sondajını Karpaz bölgesinde tamamladığını belirten Dönmez, “Şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürmekte” diye konuştu. Dönmez, “Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir.







Milliyet’in manşeti ses getirdi. Bakan Dönmez çalışmaların devam ettiğini açıkladı.



Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız” dedi.





TANAP’ta bu ay sonu Avrupa’ya gaz sevkiyatı...

TANAP Projesi kapsamında Azerbaycan’daki Şah Deniz İkinci Fazından Türkiye’ye ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyar 180 milyon metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, “TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları tamamlanmış olup 30 Kasım 2019’daki törenle Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturacağız” diye konuştu.



Dönmez, nükleer santrallerle ilgili olarak da, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki ilk üniteyi devreye almak” dedi.



Otogazda dünya lideriyiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da son 10 yılda akaryakıt tüketiminin yüzde 47 artışla 27.8 milyon tona çıktığını belirterek, “Piyasaya arz edilen akaryakıtın neredeyse tamamının teknik düzenlemelere uygun olduğu görülmüştür. Bu başarı oranı ile ülkemiz Avrupa’da en fazla akaryakıt tüketilen altı büyük ülke arasında akaryakıt kalitesi açısından ilk sırada” dedi.



Yılmaz, çevre dostu kabul edilen LPG’nin yaygınlaşması için önemli adımlar attıklarını belirterek, “Türkiye, dünyanın en büyük 15. LPG pazarı. 2018’de otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükseldik. Türkiye, otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise dünya lideri konumunu devam ettirmektedir” dedi.