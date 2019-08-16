Kobilerin muhasebesine ‘paraşüt’le atladı

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, anlaşmayı bir buçuk ay önce kapattıklarını belirterek, ekiplerin birbiriyle kaynaşma aşamasında olduğunu söyledi. Yu, “Mikro ve Zirve’nin kendi alanlarındaki deneyimini Paraşüt’ün dinamizmiyle birleştirerek, Kobilere ön muhasebe ve e-servis çözümleri sunacağız. Bulut teknolojisi ve hizmet olarak yazılım (SaaS) alanlarındaki tecrübemiz ve 12 bin müşterimizle Paraşüt’ün bu grup için yeni bir açılım yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Büyüme sürüyor

Geçen yıl yüzde 80’e yakın büyüdüklerini bu yıl ise yüzde 50 oranında büyümek istediklerini aktaran Yu, “Müşterilerimizin yüzde 60’ı İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunuyor. Ama Anadolu’nun pek çok ilinde varlar. Denizli, Tokat, Gaziantep gibi farklı illerde işletmeler de bizi seçiyor. Çok kolay kullanıcı arayüzü sağlıyoruz. Kobiler gelir, giderlerini ve fatularını çok kolayca takip edebiliyor. Verilerini doğrudan muhasebecilerine gönderebiliyorlar. Defterler arasında kaybolmak yerine verilerini online takip edebiliyorlar” diye konuştu.

Yeni ürün Atlas yolda

Sean Yu, mali müşavirler için de Atlas adlı bir uygulama üzerine çalıştıklarını da bildirerek, Türkiye’de mali müşavirlerin vakitlerin yüzde 70’ini veri girişi, yüzde 20’sini verilerin kontrolüyle geçirdiğini ve mükelleflerin genelde işlerin son beş güne yığdığını vurguladı. Yu, “Atlas, ücretsiz olarak kullanıma sunulacak yeni bir Paraşüt ürünü. Henüz beta aşamasında. KOSGEB onayını bekliyor.

Mali müşavirlerin hatasız ve hızlı bir şekilde veri girişlerini tamamlamayı yardımcı olmayı hedefleyen bir ürün. Veri girişinden mali müşavirlerin mükelleflerine asıl değeri yaratacak finansal danışmanlık hizmetine vakitleri kalmıyor” dedi.