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    HaberlerEkonomi HaberleriKonaklama vergisi yüzde 2'ye çekildi
    14.11.2019 - 22:24 | | BAHAR ATAKAN

    Konaklama vergisi yüzde 2'ye çekildi

    Sektör temsilcileri ve vatandaşın tepkisine neden olan konaklama vergisinde değişikliğe gidildi.

    Konaklama vergisi yüzde 2'ye çekildi

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde, AK Parti önergesiyle değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde konaklama vergisi yüzde 2 olarak belirlendi.

    Bu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilerek, konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması öngörülmüştü.

    TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle teklifin ilk halindeki düzenlemeye dönüldü. Vergi oranı, teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2'ye çekildi. Cumhurbaşkanı bu oranı 1 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.

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