Konut mağdurlarını sevindirecek karar

Aydın’da 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü verilen konutu kendisine süresinde teslim edilmeyen Merve Cengiz Demir, ev için ödediği krediyi dondurmak amacıyla verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Avukat Seda Ayaz Aksoy, “Bu tür sözleşmeler ve ‘bağlı kredi’ye ilişkin davalar henüz çok yeni. Henüz içtihat oluşmamış durumda. Dolayısıyla istinafın verdiği bu karar, emsal olabilecek” dedi.



Merve Cengiz Demir, 2016 yılında almak istediği kont için ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayarak, yüklenici firmaya peşinat ödedi. Ardından da müteahhitin yönlendirmesiyle bir bankadan konut ödemesi için kredi çekti. Ancak 14 ayda tamamlanması gereken konut, süre sonunda kendisine teslim edilmeyince Demir, zararının karşılanması için hem müteahhide, hem de kredi sağlayan bankaya “sözleşmenin feshi ve kredi ödemelerinin durdurulması” talebiyle dava açtı.



Tedbir koşulları



Davaya bakan İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 16 Kasım 2016’da kullandırılan kredi ödemelerinin davalı banka tarafından tedbiren durdurulmasına karar verdi. Davalı bankanın itirazı üzerine istinafa taşınan doyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, dosya içerisinde bulunan kayıt ve belgeler, davalı banka ve müteahhit arasında düzenlenen sözleşme maddeleri kapsamında tedbire hükmedilme koşullarının gerçekleştiğini belirterek, bankanın istinaf talebini reddetti.



Konut teslimini bekleyen binlerce vatandaş var



Bu durumda olan tüketicilere yol gösteren Avukat Seda Ayaz Aksoy, “Yasa kapsamında bağlı kredinin yasal avantajlarından tüketicinin faydalanabilmesi için mutlaka satıcıyla finans kuruluşu arasında bir ekonomik birlik olması lazım ancak bu tür bir bağ var ise o kredinin bağlı kredi olduğunu söyleyebiliyoruz. Tüketici kendisi bulmuş olmamalı o finans kuruluşunu” dedi.



‘Bağlı kredi’ye bağlı davaların henüz yeni olduğunu ve konula ilgili henüz bir içtihat oluşmadığına dikkati çeken avukat Aksoy, “Emsal olabilecek bir karar. Aldıkları konutlar tamamlanmadığı için ödeme zorluğunda olan ve icra tehlikesi bulunan birçok tüketici var. Dolayısıyla kredi ödemelerinin durdurulması tüketicileri son derece mutlu edecek bir karar” dedi.