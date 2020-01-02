02.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Konutta Çinliler konuşulacak
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, gayrimenkul sektörünün yeni dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün ‘sat- yap’ sürecinden ‘yap-sat’ sürecine geçtiğine dikkat çekti.
Yönel Maya yabancıya satış konusunda paylaştığı öngörülerinde ise “Yabancıya satışta etkili olan temel iki konunun vatandaşlık hakkı limiti dışında, TL ve yabancı para kurlarındaki ilişki olduğunu görüyoruz. Yabancı satışlarında 2018 ile 2019 yılını kıyasladığımızda Çin vatandaşlarının konut alımında bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. 2020 yılında da Çin’i bu anlamda konuşacağız. Çin dışında İran, Libya, Yemen, Cezayir ve Filistin ülkelerinde artış oranlarını görüyoruz” dedi.
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