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    02.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Konutta Çinliler konuşulacak

    TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, gayrimenkul sektörünün yeni dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün ‘sat- yap’ sürecinden ‘yap-sat’ sürecine geçtiğine dikkat çekti.

    Konutta Çinliler konuşulacak

    Yönel Maya yabancıya satış konusunda paylaştığı öngörülerinde ise “Yabancıya satışta etkili olan temel iki konunun vatandaşlık hakkı limiti dışında, TL ve yabancı para kurlarındaki ilişki olduğunu görüyoruz. Yabancı satışlarında 2018 ile 2019 yılını kıyasladığımızda Çin vatandaşlarının konut alımında bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. 2020 yılında da Çin’i bu anlamda konuşacağız. Çin dışında İran, Libya, Yemen, Cezayir ve Filistin ülkelerinde artış oranlarını görüyoruz” dedi. 

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
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