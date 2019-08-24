BİST97.1491,84EURO 6,430,44USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKurulan şirketler % 57 arttı
    24.08.2019 - 08:38| EKONOMİ SERVİSİ

    Kurulan şirketler % 57 arttı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584’ten 7 bin 197’ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56,07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

    Kurulan şirketler % 57 arttı

    Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22.7 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.

    7’de 1’i yabancı

    Geçen ay 1204 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 692’si Türkiye, 92’si Suriye ve 72’si İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80’i anonim, 1124’ü limited şirket statüsünde...

     

    17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!Tokat’ta motosiklet kazasında ağır yaralanarak 45 gün süren yoğun bakım sürecini atlatan fakat omurilik zedelemesi nedeniyle his kaybı yaşayan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem'in babası oğlunun tedavisi için destek bekliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

    KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

    Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

    Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

    Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

    Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

    Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

    Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

    Sıradaki Haber