Kurulan şirketler % 57 arttı

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22.7 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.

7’de 1’i yabancı

Geçen ay 1204 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 692’si Türkiye, 92’si Suriye ve 72’si İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80’i anonim, 1124’ü limited şirket statüsünde...