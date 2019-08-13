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    HaberlerEkonomiKuşadası’nda çifte bayram!
    13.08.2019 - 13:11| İHA

    Kuşadası’nda çifte bayram!

    Kuşadası Ege Port limanına bayramın üçüncü gününde gelen Bahama Bayraklı Venndam, Malta Bayraklı Celestyal Olympia ve Bahama Bayraklı Wind Star isimli gemilerle 2 bin 850 yolcu getirdi.

    Kuşadası’nda çifte bayram!

    Turistlerin bir bölümü Kuşadası’na yakın yerlerdeki tarihi ören yerlerini gezerken, ziyaretçilerin büyük bölümü ise ilçede kalarak alışveriş yaptı.
    Kuşadası limanına bayramın üçüncü günün de 3 gemi ile 2 bin 850 yolcunun geldiğini belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “ Kurban Bayramı nedeniyle tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda Ege Port limanına gelen Venndam, Celestyal Olympia ve Wind Star isimli gemilerle esnaf, çifte bayram yaşadı” dedi.

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