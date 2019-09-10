Kuveyt Türk’ten QR kodla ödeme

Kuveyt Türk, ödeme çözümlerinde öncü FinTech şirketi ComPay ile birlikte, doğrudan hesaptan havele yöntemini kullanarak “QR Kod ile Hesaptan Ödeme” hizmetini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde QR Kod ile ödeme imkanı sağlayan uygulama sayesinde kullanıcılar, kredi kartına ihtiyaç duymadan alışverişlerini banka hesabından gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, katılım bankaları arasında yenilikçi bir ödeme çözümüne imza attıklarını belirtti. -EKONOMİ SERVİSİ