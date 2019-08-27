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    HaberlerEkonomiKuzey Akım 2’nin yüzde 75’i tamam
    27.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Kuzey Akım 2’nin yüzde 75’i tamam

    Rus enerji şirketi Gazprom’un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi’nin yüzde 75’ine tekabül eden bin 855 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

    Kuzey Akım 2’nin yüzde 75’i tamam

    Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamında inşa edilen iki hattın inşaatının Almanya ve Finlandiya kara sularına ulaştığı belirtildi.

    Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

    ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. Gazprom’un geçen yıl Avrupa’ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30’u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

     

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