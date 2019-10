Üniversite öğrencileri tarafından merak içinde beklenen KYK kredi ve burs başvuruları başladı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada burs başvurularının 21 Ekim tarihine kadar alınmaya devam edeceği adaylar e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayacağı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. Başvuruların başlamasının ardından KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin merak edilen bir diğer konu başlığı ise burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusu. Peki KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar Ocak ayı içerisinde ilk ödemeyi alacak.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişse de genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

ÖDEMELER HAKKINDA KYK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

lk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.