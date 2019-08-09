Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden yazılı olarak talep edecek. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderecek.

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekecek. Bu süre içinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilecek. Ayrıca, bunlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanacak.

Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda lisans sahibinin mudilere karşı yerine getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde araştırılacak ancak lisanslı depo işletmesinin bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca inceleme yapılmamasına karar verebilecek.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilecek. Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilecek. Fonun inceleme süresi içinde veya teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında ilgili maddeye göre hareket edilecek.