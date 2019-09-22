Lise öğrencilerine teşvik ödemesi

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilkinin 19 Eylül Cuma günü yatırıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

315 lira hesaba yattı

“325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315.77 lira teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 euro değerinde ödeme yapıldı. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AB IPA 2014-2020 programı kapsamında geliştirilen “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi” ile lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle azaltılması amaçlanıyor.

Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programının eğitim ve sağlık olarak iki bileşeni bulunuyor. Eğitim bileşeni altında verilen Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) kapsamında okul öncesinden lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4-20 yaş arası yoksul öğrencilere düzenli yardımlar yapılıyor. Böylece kısa vadede yoksul ailelere düzenli maddi destek sağlanıyor, uzun vadede okullaşma artırılıyor.