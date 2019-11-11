Marka ada Kuzey Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs hedefliyor. Turizm ve eğitimde ‘marka ada’ olmayı önemseyen Tatar bunun için de istikrar gerektiğini vurguluyor.

Ersin Tatar’la İstanbul’da Boğaz manzarası eşliğinde ekonomiyi konuşma fırsatı bulduk.

Tatar, “Bizde model belli... En büyük sektör turizm, ikincisi yüksek öğrenim” diyor.

KKTC’ye yılda 1.5 milyon turist geliyor, yüksek öğrenimde ise 100 binin üzerinde öğrenci var.

Ülkede yabancılara konut satışları da artıyor. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için ekonomiyi büyütmek gerektiğini söyleyen Tatar, yatırım ikliminin önemine dikkat çekiyor.

Yılda 5 milyar TL

Yatırım ikliminin iyileşmesi için istikrara özel bir vurgu yapan Tatar şu mesajları veriyor:

“İstikrar için size yakın ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmalısınız. Başta Türkiye Cumhuriyeti. Ona göre siyasetinizi geliştirmeniz lazım. Bizim için önemli olan, iyi ilişkiler kurup yatırımları ve desteği artırarak KKTC’nin hem ekonomisini geliştirmek, hem de daha yaşanır ve güçlü bir KKTC yaratmak. KKTC’nin marka değerini artırmalıyız. Burası marka değeri olarak bir turizm adasıdır, bir yüksek öğrenim adasıdır. Doğu Akdeniz’de Türkiye için de önemli bir devletiz.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarıyla bambaşka bir sürece girildiğine dikkat çeken Tatar şunları dile getiriyor:

“KKTC kendini daha iyi tanımlamalı. Kıbrıs Türkleri, ‘AB’ye girilse bile mutlaka Türkiye’nin garantörlüğü devam etmeli, yoksa biz kendimizi güvende hissetmeyiz’ diyor. Bu önemlidir. Muhaliflerimiz farklı şeyler söyleyebilir ama biz Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğüne çok önem veriyoruz. Bütün bunlar istikrarın bir unsurudur.”

KKTC’de her yıl 5 milyar TL yatırımın yüzde 5 büyüme sağlayacağına dikkat çeken Tatar, “Bizim orta vadeli programdaki hedefimiz ekonomiyi her yıl yüzde 5 büyütmek. Yatırımın kamu ve özel sektör bacağı var. Yılda en az 3 milyar TL dış yatırım lazım. Yatırımın önünün açılması için faiz düşüşü çok önemliydi” diyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’la İstanbul’da bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri konuştuk.

‘Direkt uçuş mücadelesi artmalı’

Ersin Tatar’ın üzerinde durduğu bir konu da KKTC’ye Türkiye dışında direkt uçuş yapılamaması. Tatar, “Kıbrıs’ta iki eşit halk var: Türkler ve Rumlar. 45 yıldır müzakere süreçlerinde anlaşma olamadı. Bundan sonra da olacağına dair kanaat yok. Nasıl olur da Kıbrıs Türk halkı ulaşımda bu kadar tecrit edilir? İnşallah ticari ve başka baskı grupları lehimize bir süreç başlatır. Bu büyük haksızlık. Kuzey’e gelmenin maliyeti artırılıyor. Bunun mücadelesini vermeliyiz” diyor.

Elektrikte AB pürüzü

KKTC Türkiye’den borularla gelen suyu tarımda da kullanıyor. Kuzey Kıbrıs’ta 350 bin vatandaş var ama ülkede her an 600 bin kişi yaşıyor. Ersin Tatar, “Bu kadar öğrenci ve turist var. Tarım önemli” diyor. Ülkede turizm ve gayrimenkul sektörlerinin paralelinde sanayi de gelişiyor.

KKTC’ye Türkiye’den elektrik ulaştırılmasının da projesi yapılıyor. Tatar, “Bu sudan çok daha ucuz ve basit bir proje ancak düzenleme lazım. Türkiye Avrupa Birliği (AB) ile enterkonnekte sisteme bağlı. Pürüz olabilir. Pürüzün aşılması Kıbrıs için çok yararlı olur” diyor.